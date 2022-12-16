Eczacıbaşı Dynavit – Imoco Conegliano: 1-3

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– Yarı finalde VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak

İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Antalya

HAKEMLER: Fernandez Fuentes David (İspanya), Simic Stanislava (Sırbistan).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), (Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Yaprak, Fabris)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLİANO: Lubian, Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, De Gennaro (L), (Gennari, Gray, Pericati)

SETLER: 1-3 (18-25, 25-21, 22-25, 18-25)

SÜRE: 103 dakika (25,26,28,24)

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası 2. maçında Imoco Conegliano’ya 3-1 mağlup olarak grubu 2. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı, yarı finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)