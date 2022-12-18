Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

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Eczacıbaşı Dynavit – Gerdau Minas: 3-1

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Fernandez Fuentes, Ovuka Sinisa

ECZACIBAŞI Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha.

GERDAU MİNAS: Kisy, Priscila, Caroline, Priscila, Yonkaria, Thaisa, Nyeme, Jackeline, Larissa, Priscilia Souza, Julia.

SETLER: 3-1 (25-22, 23-25, 25-10, 25-21)

SÜRE: 100 dakika (26, 29, 19, 26)

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya ile beraber Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda beşinci madalyasını kazanmış oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 32 sayıyla Eczacıbaşı Dynavit’ten kaptan Tijana Boskovic oldu.

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