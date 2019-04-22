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22 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Ebeveynler çocukları için alan adı satın alıyor
GoDaddy adına OnePoll tarafından 2018’de yapılan bir araştırma, çocuklarının online varlığını doğum öncesinde düşünmeye başlayan ebeveynlerin sayısında büyük bir artış olduğunu gösterdi.
GoDaddy adına OnePoll tarafından 2018’de yapılan bir araştırma, çocuklarının online varlığını doğum öncesinde düşünmeye başlayan ebeveynlerin sayısında büyük bir artış olduğunu gösterdi.
Teknoloji Haberleri

Ebeveynler çocukları için alan adı satın alıyor

Editör Editör

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GoDaddy adına OnePoll tarafından 2018’de yapılan bir araştırma, çocuklarının online varlığını doğum öncesinde düşünmeye başlayan ebeveynlerin sayısında büyük bir artış olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan Y jenerasyonu ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarının erken yaşta online varlığa sahip olmasının önemli olduğunu düşünürken, X jenerasyonu katılımcıların yalnızca yüzde 27’si aynı fikirde. Hatta, araştırmaya göre her beş Y jenerasyonu ebeveyninden biri çocuklarının adını o sırada hangi alan adlarının kullanılabilir olduğuna bağlı olarak değiştirdiğini veya değiştirmeyi düşündüğünü söylüyor.

GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak, “İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve online kimliğimiz üzerinde kontrol sahibi olmamız çok önemli. Gerek gelecekteki dijital kimliğini korumak, gerek bir eğitim aracı olarak kullanmak adına her gün daha fazla insanın çocukları için internette bir yer ayırdığını görüyoruz. Ben de bir Y jenerasyonu ebeveyni olarak çocuğumuzun ismine karar verdiğimiz anda bir alan adı aldım; hatta ilham almak için kullanılabilir alan adlarını araştırdım. Bu trende baktığımızda, bir alan adı kaydetmenin bir puset almak kadar yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Alan adı uygun maliyetli bir yatırım olabilir

Türkiye’de şu anda nüfusun yüzde 72’si internet kullanıcısı ve bu sayı artmaya devam ediyor. Çocuklar da teknolojik cihazları ve interneti erken yaşta kullanmaya başlıyor. Online olarak kullanılan araçlar ve platformlar gelişmeye ve değişmeye devam ederken, çocuğunuzun internetteki kendi kişisel alanını güvence altına almak için alan adını kaydettirebilirsiniz. Kendi alan adlarına sahip olmak, onlara ileride güçlü bir online varlık oluşturma fırsatı sunacaktır.

Bir alan adı kaydettirmek hemen web sitesi kurmanız ya da başka online hizmetler satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Alan adını, çocuğunuzun internetteki yerini güvence altına almak için kaydettirebilir ve çocuğunuz kullanmaya hazır olana kadar tutabilirsiniz. Ancak her yıl yenilemeyi (ya da otomatik yenilemeyi aktifleştirmeyi) unutmayın, böylece başkalarının alan adınızı satın almaya çalışmasına engel olabilirsiniz.

Bugün, çocuğunuzun alan adını GoDaddy gibi kayıt şirketlerinden uygun fiyatlarla kaydettirebilirsiniz. .com ya da .net gibi popüler alan adı uzantılarını seçebilir ya da .istanbul, .space, .online gibi yeni uzantıları tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun oldukça yaygın bir adı varsa .com ve .net uzantıları alınmış olabileceğinden başka bir alternatif seçmeniz gerekebilir. Çocuğunuzun alan adını kaydettirmek, online varlıklarını erkenden güvence altına almak için etkili bir yol olabilir.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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