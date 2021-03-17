Eber Gölü’nde 6 ayrı noktada sazlık yangını

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli göllerinden olan ve birçok kuş türünü barındıran Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nün suları çekilen bölümünde 6 farklı noktada sazlık yangını çıktı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan, 10 köyün geçim kaynağı Eber Gölü’nün, suları çekilen kısımdaki 6 ayrı noktada sazlık yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangını gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bazı yerlerde ise göl zemininin bozuk ve bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

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