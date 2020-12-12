Eber Gölü’nde 1,5 kilometrekarelik kamışlık alan yandı

Ali Fuat GÜÇLÜER- İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da Eber Gölü’nün çekilen sularının olduğu göl arazisindeki kamışlarda yangın çıktı. Yangına zeminin yumuşak olması nedeniyle itfaiye tarafından müdahale edilemedi. Yangında 1,5 kilometrekareden fazla alan kül oldu.

Eber Gölü’nün Bolvadin ilçesi Derekarabağ mevkiinde 3 ayrı noktada yangın çıktı. Öğleden sonra başlayan yangınlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri sabotaj iddiasını araştırdı. Yangına müdahale etmek için gece geç saatlerde Bolvadin Belediyesi’ne ait bir tanker bölgeye geldi. Zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemeyen görevliler, tankerle geri dönmek zorunda kaldı.

Eber Gölü’nde kamış kesimi ve rehberlik yaparak geçimini sağlayan Bayram Arıkan, “Gördüğünüz gibi tekrar üzücü bir olay gölümüz yine yanıyor. Vatandaşın ekmek teknesi burası. Gölde su olmadığından dolayı yangınlar çıkmaya başladı. Bu yangınlarında artık ne sebeple yakıldığını bilmiyoruz. Yakanı da göremediğimiz için, bizim burada sahiplenme gibi bir şey olamaz. Her vatandaş istediği yerde çalışma imkanına sahiptir. Normal vatandaşın yakacağını sanmıyorum ama içinden birisi çıkıp yakabilir. Çünkü bu sazları keserek vatandaş buradan geçimini sağlıyor. Gölde su olmadığından dolayı artık yangınlar bu şekilde çıkıyor. Kamışlar gelecek yıl tekrar çıkar ama vatandaşın rızkı bu sene. Bu sene vatandaş bu kamışları kesecek rızkını çıkaracak ama gelecek sene gölümüzde su olmadığından dolayı yağışlar zaten kurak gidiyor, büyük ihtimal bu kamışların olması da şu anda zor. Yani olsa da kalite kamış kesimi yapılamayabilir” dedi.

Derekarabağ Muhtarı Mevlüt Günyaz, göl kenarındaki yaklaşık 1,5 kilometre karelik alandaki kamışların zarar gördüğünü, önceki yangınla beraber toplamda 2,1 kilometrekareden fazla alanın yanarak kül olduğunu söyledi.

Yangınların çıkış nedeni üzerinde jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. Ayrıca rüzgarın şiddetine göre yön değiştiren yangının, kamışların olmadığı araziye doğru ilerleyerek son bulması bekleniyor.

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