Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV’de başlatılan uzaktan eğitimin nasıl bir şey olduğunu anlamak için Perşembe günü öğleden sonra televizyonun karşısına oturdum.

İlk ders 6’ıncı sınıflar için Türkçe idi.

Genç bir kadın öğretmen, kelimelerin sonuna getirilen eklerle yeni kelimeler oluşmasını uzun uzun anlattı.

“Çiçek”in sonuna “çi” eki gelince “çiçekçi” olduğunu söyledi.

“Simit”in sonuna gelen “çi” ekinin de o kelimeyi “simitçi” haline getirdiğini belirtti.

“Cam”ın “cı” ekiyle “camcı”ya, “temiz”in “lik” ekiyle “temizlik”e dönüştüğünü ifade etti.

İsimden isim yapma ekleri, fiilden fil yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri konusunda pek çok örnek verdi.

Dersin amacı anladığıma göre çocukların Türkçe dilini daha iyi öğrenmesini sağlamaktı.

Kendi kendime şöyle mırıldandım:

“Çocuklara dilimiz böyle mi öğretilmeli, yoksa dili iyi kullanan yazarların, şairlerin öykülerinden, romanlarından, şiirlerinden bölümler mi okunmalı? Galiba müfredatta bir sorun var.”

Ha, unutmadan şunu da belirtmeliyim:

Genç öğretmen dersin neredeyse tamamını kameranın objektifine, daha doğrusu öğrencilere bakarak değil, tahtaya bakarak anlattı.

Yani biz “öğrenciler” öğretmenle yüz yüze gelemedik, onu sadece profilden görebildik…

Sonuç olarak, ilk ders sıkıcıydı.

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İlk dersle ikinci ders arasında uzun bir teneffüs veriliyor.

Ve bu uzun teneffüste eğitim araç-gereçlerinin bulunduğu bir görsel eşliğinde dokuz-on notadan oluşan bir müzik parçası döne döne tekrarlanıyor.

“Bakanlık, daha cazip bir görsel ve daha cazip bir müzik eseri bulamadı mı” demekten kendimi alamadım.

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İkinci ders 6’ıncı sınıflar için matematikti.

Bu dersi de genç bir kadın öğretmen verdi.

O da tıpkı Türkçe öğretmeni gibi televizyon başındakilere değil tahtaya bakarak anlatıyordu dersi.

Konu “açılar” idi.

“Açılar nasıl isimlendirilir”, “Açıların sembollerle gösterimi nasıl yapılır” sorularına yanıt arandı.

Bu dersten de öğretmenin tüm çabasına karşın bir şey anladığımı söyleyemem.

Sıkıcıydı, fena halde sıkıcıydı…

Ah o müfredat…

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Sonra yine o aynı görsel ve dokuz-on notadan oluşan müziğin döne döne tekrarlandığı teneffüs dakikaları…

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Üçüncü ders mi?

Vallahi girmedim, okuldan kaçtım…