Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla devreye sokulan EBA sisteminin siyasi çıkarların dışında tutulursa faydalı olacağını ifade eden Modern Ortadoğu Eğitim Kurumları’nın kurucusu Sabri Çelik “EBA siyasi çıkarların dışında tutulmalı” dedi.

Dünyayı etkisi alan korona virüsünden en çok eğitim sistemi etkilendi. Etkilenen eğitim sistemine karşı önerilerini sıralayan Modern Ortadoğu Eğitim Kurumları’nın kurucusu Sabri Çelik gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Çelik EBA sisteminden, ücretli olarak görev yapan öğretmenlere kadar birçok konuda öneride bulundu. Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

Eğitim virüsten etkilendi

Dünya da neredeyse bütün ülkelere yayılan Korona Virüsü’nden eğitimin de etkilendiğini belirten Çelik “Korona virüsü eğitimi fazlasıyla etkiledi. Çünkü eğitim veren özel ve devlet kurumlarının birçoğu böyle bir hastalığa karşı hazırlıksız yakalandı. Hem öğrenciler hem de öğretmenler bu durumdan bir şekilde zarar gördü. Modern Ortadoğu Eğitim Kurumları olarak biz web sitemizde öğrencilerimize derslerinde geride kalmamaları için eğitici videolar paylaşıyoruz derslerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz ve bunun öğrenciler için faydalı olduğu düşüncesindeyiz.” dedi.

Kurumumuzda farklı bir eğitim sistemi uyguluyoruz

Modern Ortadoğu Eğitim Kurumları’ndan öğrenciler için farklı bir sistem uygulandığını ifade eden Çelik “Okulumuz bünyesinde bulunan üniversite hazırlık öğrencilerimize özel eğitim verildiği için onlara farklı bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Bu sistemde interaktif olarak web sitesinde canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlarımızın bir kısmını da diğer öğrencilerin ve kendi öğrencilerimizin faydalanması için YouTube’ye yüklüyoruz. Aynı şekilde çok güçlü bir video sitesi olan YouTube’de de canlı yayınlarımızı devam ettiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Eğitimin aksamaması için önlem aldık

Verilen aradan dolayı eğitimin aksayabileceğini aksamaması için de sık sık velileri ve öğrencileri uyardıklarını belirten Çelik “Öğrencilerimizin eğitimi aksamaması açısından birçok önlem aldık. Bütün bunların dışında kurumumuzda bulunan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin dışarı çıkmaması konusunda onlara sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Velileri de öğrencilerin dışarı çıkmaması konusunda özellikle tekrar uyarıyoruz. Elimizden geldiğince belirtilen kurallara öğrenciler, öğretmenler, veliler olarak uymaya çalışıyoruz. Panik olmamak gerekiyor. Yapmamız gereken sadece korunmaya devam etmek olmalıdır.” şeklinde konuştu.

İzlettiren videoyu onaylamıyoruz

Adnan Menderes’in idamının öğrencilere izlettirilmesini onaylamadıklarını ifade eden Ortadoğu Eğitim Kurumları Kurucusu Sabri Çelik “Milli Eğitim Bakanlığı korona virüsü sebebiyle bilindiği üzere eğitime EBA sistemiyle devam ediyor. EBA’da gördüğümüz birkaç sahneyi kesinlikle onaylamıyoruz. Öğrencilerimize Adnan Menderes’in idam sahneleri izlettirildi. Bu yaştaki öğrencilerin bu tarz videolara psikolojik olarak uygun olmadığını onlarda bizde gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta onaylamadığını söylemişti. Ancak ne yazık ki bu açıklamalar iş işten geçtikten sonra yapıldı. Sonuç olarak çocuklarımız bu videoyu izlemek zorunda kaldı.” diyerek yorumladı.

EBA siyasi çıkarların dışında tutulursa faydalı olacaktır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla devreye sokulan EBA sisteminin siyasi çıkarların dışında tutulursa faydalı olacağını ifade eden Çelik “EBA gerçekten herhangi bir çıkar gözetmeksizin kaliteli, bilimsel bir eğitim yapacaksa oldukça faydalı olacağı görüşündeyim. EBA bilindiği üzere internet üzerinden yayın yapan bir sistem. Bizim ülkemizde eğitim ya da ekonomik durum eşit şartlarda sağlanmıyor. Doğuda okuyan birçok öğrencinin evlerinde interneti geçtim bilgisayarları dahi bulunmuyor. Bu durumda eğitim de fırsat eşitsizliğine neden oluyor. Bu sorunların çözümlerini üretmek elbette devletin elinde olan bir şey. Bana göre her öğrenciye daha önceden bir bilgisayar alt yapısı kurulmalıydı. Öğrencilerimizin hepsine bilgisayar verilebilirdi. Türkiye’nin bunu yapabilecek gücü olduğu düşüncesindeyim. Burada var olan kaynağı doğru aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Her öğrenciye rahatlıkla bir bilgisayar ya da sisteme uygun bir alt yapı sağlanabilir. Bunun sağlanması için de daha önce belirttiğim gibi görev hükümetimize düşmektedir.” şeklinde konuştu.

İki haftalık ara tatil olarak düşünülmemeli

Dünya genelini saran korona virüsü sebebiyle ülke genelinde eğitime verilen iki haftalık aranın tatil olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik “Öğrencilerimiz verilen iki haftalık aranın kesinlikle tatil olduğunu düşünmemeli. Bu süreç uzatılabilir. Öğretmenler de öğrencilerini farklı zamanlarda arayarak kontrollerini sağlamalıdır ve öğrencilerine ödev vermelidir verilen bu ödevleri de takip etmelidir. Öğrenciler bunun bir tatil değil yüz yüze eğitime kısa bir ara olduğunun hatırlatılması gerekmektedir. Sonuç olarak eğitim internet sayesinde devam etmektedir. Özellikle üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz derslerinden asla ve asla taviz vermemelidir. Verilecek bir taviz sonucunda öğrencilerimiz alacakları puanlar karşısında üzülebilirler.” dedi.

Eğitim alanında her şeye çözüm bulunabilir

Eğitim alanında düzenli ve planlı çalışmayla her şeye çözüm bulunabileceğini ifade eden Çelik “Sınavların ertelenmesi durumunu kesinlikle önerdiğimi belirtmeliyim. Sınavlar olduktan sonra okulların açılacağı tarihe kadar hızlı bir şekilde okunması sağlanarak ve süresini kısaltarak bunun üstesinden gelinebilir. Üniversiteler de bu süreçte 15 günlük bir süre ile geç açılabilir. 15 günlük geç açılma önümüzdeki Şubat tatilinden kısılarak bu işin çok rahat bir şekilde üstesinden gelinebilir. Bu öneri aynı şekilde lise çağında olan öğrencilerimiz içinde geçerlidir. LGS sınavına giren öğrenciler çok kısa süre içerisinde tercih yapmalı üç tercih iki tercihe indirilmelidir. Bunların dışında herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Eğitim alanında her şeye çözüm bulunabilir. Yeter ki düzenli ve planlı bir şekilde yapılsın.” diye konuştu.

Ücretli öğretmenler hükümet tarafından korunmalı

Okullarda ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin hükümet tarafından korunması gerektiğine dikkat çeken Çelik “Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla bilindiği üzere tüm eğitim kurumlarına ara verildi. Okullarda ücretli olarak görev yapan öğretmen arkadaşlarımız bulunmakta. Bu durumda ücretli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerimizin hükümet tarafından düşünülmesi gerekiyor. Hükümetimizin alacağı ekonomik tedbirlerin içerisinde buna da yer verilmesi düşüncesindeyim. Ücretleri kesintiye uğrayacak olan öğretmenlerimiz hükümetimiz tarafından korunması gerektiği düşüncesindeyim.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler süreçte dikkat etmeli

Ülkenin geleceğinin öğrenciler olduğunu vurgulayan Çelik “Öğrencilerimiz bu süreçte kendilerine çok dikkat etsinler kendilerini iyi bir şekilde baksınlar. Onlar bu ülkenin gelecekleridir. Onlardan ricam Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun söylediği ve bize anlattığı her şeye uysunlar. Kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Kendilerini, sevdiklerini ve büyüklerini korusunlar. Tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.