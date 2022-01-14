E-ticarette dijital belge zorunluluğunun kapsamı genişledi

İSTANBUL, (DHA) – E-ticaretteki hızlı yükseliş e-belge uygulamalarını yaygınlaştırdı. 2021’de cirosu 1 milyon TL ve üzerinde olan işletmelere getirilen e-belge zorunluluğu, bu yıl 500 bin TL ve üzeri ciroya sahip işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. İşletmelere operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı getiren e- belge zorunluluğu, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçiyor.

Pandeminin yarattığı hareketlilikle 400 milyar TL’ye koşan e-ticaret, faturaları da dijitalleştirdi. E-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi e-belge uygulamaları e-ticarette de basılı belgelerin yerini almaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan tebliğ taslağıyla, 2022 itibarıyla 500 bin TL ve üzerinde ciroya sahip e-ticaret şirketlerine e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. E-çözümlerin işletmelerin dijital dönüşümünün önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, “E-belge uygulamaları işletmelere operasyonel kolaylık ve maliyet tasarrufu getiriyor. Basılı faturaların 10 yıl saklanma zorunluluğu nedeniyle oluşan depolama maliyetleri ve güvenlik riski de böylece ortadan kalkıyor. Faturalar 10 yıl boyunca dijital ortamda muhafaza edilerek muhasebe işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütülebiliyor. Herhangi bir iptal halinde yüzlerce fatura arasında kaybolmadan işlemler saniyeler içinde tamamlanabiliyor” dedi.

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TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNİN DE ÖNÜNE GEÇİYOR

E-belge uygulamalarının tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçtiğini belirten İbrahim Bayır, “E-ticarette faturalandırılmayan alışverişler hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığı için, bu alışverişler için vergilendirme de yapılamıyor. Ayıplı mal ya da ayıplı hizmet gibi bir durumla karşı karşıya kalan tüketiciler de hakkını arayamıyor. Ya da satın aldıkları ürün ya da hizmetle ilgili ileride oluşabilecek sorunlar karşısında haklıyken haksız pozisyona düşebiliyorlar. Faturasız alışverişler ürünlerin garanti sürecini de olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

PAZARYERLERİNDEN AĞIR YAPTIRIMLAR

İrili ufaklı binlerce satıcıyı bir araya getiren pazaryerlerinin fatura kesmeyen işletmelere çok ağır yaptırımlar uyguladıklarını söyleyen İbrahim Bayır, “Buna rağmen işlemlerini faturalandırmayan işletmelerin sayısı oldukça fazla. Bu gibi durumlarda tüketiciler ilgili pazaryeriyle iletişime geçerek faturalarını temin edebiliyor. Fatura talebi karşılıksız kalan tüketiciler, 189 numaralı telefon hattı ile Vergi İletişim Merkezi’ne ulaşarak ya da e-devlet hesabındaki “Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbar Bildirimi” başlığı üzerinden vergi dairesine şikayette bulunabiliyor” ifadelerinde bulundu.

HİZMETİ KAYNAĞINDAN ALMAK GÜVENCE VERİYOR

İşletmelerin kendi e-ticaret sitelerinden ve pazaryerlerinden aldıkları siparişleri bir araya getiren uygulamaların faturalandırma işlemlerini hızlı ve otomatik hale getirdiğine değinen İbrahim Bayır, “Bu uygulamaları geliştiren şirketlerin Gelir İdaresi Başkanlığınca lisanslı özel entegratör olması gerekiyor. Böylece hem işletmelerin verileri hem de faturalardaki kişisel bilgiler KVKK kapsamında korunabiliyor. Lisanslı özel entegratör olmayıp bu hizmeti dışarıdan temin eden şirketler tüm verileri 3. kişilerle paylaşıyor. Bu koşullar karşısında hizmeti kaynağından almak işletmelere güvence verirken, aynı zamanda hız da kazandırıyor. BirFatura olarak lisanslı özel entegratör unvanımızla geliştirdiğimiz sistem sayesinde şirketlerin tüm e-fatura işlemlerini tek bir havuzda buluşturuyoruz. İşletmelerin verilerini KVKK kapsamında koruma altına alarak e-fatura işlemlerine güvence veriyoruz. E- çözümlerimizle işletmelere operasyonel kolaylık ve maliyet tasarrufu sunuyoruz” dedi.