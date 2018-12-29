Ülkemizdeki kitap okuma oranları çoğu Avrupa ülkesine göre çok düşük durumda. İnternetin yaygınlaşması, kağıt ve matbaa masraflarının artmasıyla bir çok yayınevi ve kuruluş e-kitap, e-gazete ve e-dergilere yönelmişti.

İnternet üzerinden ulaşımı sağlanan bu kitaplara, dergilere, gazetelere 1 Ocak 2019 itibarıyla getirilen %18’lik vergi okurları üzdü.

Öykü Yayıncılık’ın sahibi Gökhan Alpsoy ile yaptığımız röportajda hem e-kitaba getirilen %18’lik vergiyi hem de kaynak kitapların yasaklanmasını konuştuk. Gökhan Alpsoy ile yaptığımız röportajda çocuklar için Öykü Yayıncılık’ın basmış olduğu hikaye serilerini de konuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yardımcı kaynak kitap satışını okullarda yasaklaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Alpsoy: Bu konunun iki farklı boyutu var ticari boyutu ve eğitim boyutu. Ticari boyutu ülkenin artı bir KDV değer yaratması için ithalat ve ihracatta ülkenin kazançlı konuma gelmesini sağlamaktadır. Bunlar nelerdir ithal ettiğimiz ürünler ihraç ettiğimiz ürünler. İthal ettiğimiz kağıttan dolayı yardımcı kaynak kitaplarının masrafları en üst düzeyde. İkincisi satmış olduğumuz yardımcı kitapları satamadığımız için iş yapamıyoruz kapatma noktasına kadar gelmiş durumdayız.

Eğitim boyutuna gelecek olursak çekirdekten yetişen öğrencilerimizin ülkemiz açısından dünyada saygınlık kazanabilmemizi sağlayan bilim ve teknoloji alanında yepyeni çığırlar açması için okumaları gerekmektedir. Bu okuma sadece ders kitapları ile sınırlı kalmamalıdır. Özellikle yardımcı kaynaklarda anlatılan öğretilen ve yardımcı materyallerle birlikte verilen ek kaynaklar öğrencilerimiz için destekleyici niteliktedir.

Biz ülkemizde ki yetişmiş insanların Avrupa ya da diğer ülkelere beyin göçünü engellemeye çalışırken içerde yeni yetişecek olan insanlarımızın da beyin göçünü engellemek adına ülkemizde kapasiteyi daha fazla arttırıp insanlarımıza iş imkanları sunarak ülkemizde tutarız. Beyin göçünü engellemek de ancak sağlıklı bir alt yapı ile mümkündür. Sağlıklı bir alt yapı da eğitimle olur.

E-yayınlara getirilen vergi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Alpsoy: Kitaplara ve e-kitaplara getirilen vergiler gerçekten tirajı komik bir durum. Biz yaptığımız görüşmelerde sürekli olarak okuma oranın düşük olduğunu dile getiriyoruz. Okuma oranının düşük olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de yurt dışına bağlı teknik ve alt yapı malzemelerini kullanmamız. Biz ülkemizde şuanda %90 oranında kağıt alımını yurt dışından gerçekleştiriyoruz. Bundan kaynaklı olarak da mecburen fiyatlar artmış oluyor. Kitaplardaki bu fiyat artışının üzerine bir de %8’den %18’e yükseltilen vergiler eklenince okuyucu kitle için eksi bir durum oluşturuyor. Okuyucu 20 TL’ye aldığı bir kitabı 28 TL’ye almak istemiyor doğal olarak. Okumayı seven bir vatandaşımız, evine bir kitaplık oluşturmak isteyen vatandaşımız ayda örnek veriyorum 3 kitap alıyorsa ay da 1 kitap kitaplığına ekleyecek bir hobisinden zevkinden de vazgeçmek durumunda kalıyor. Ayda 1 kitap almaya gücü yeten bir vatandaşımız ise bu sefer 2 ay da bir kitap almaya başlayacak.

İnsanların kendi bütçelerinden kitap için ayırdığı para zaten sınırlıyken kitaplara gelen zamlar onlara artı bir yük getiriyor. Biz vergilerin %1’lere %2’lere inmesini bekliyoruz.

Çocuklar için basmış olduğunuz kitaplar hakkında bilgi verir misiniz?

Alpsoy: Biz çocuklara daha çok birinci sınıflarda okumayı geliştirme, okumayı anlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yeni okumaya geçmiş çocukların renkli heceli kitaplarla resmi bol, görseli bol kitaplarla okumayı sevmeleri, okumadan zevk almaları, hayal dünyalarını, hayal güçlerini çocukların geliştirmesine yönelik kitaplar basarak sağlamaktır.

İkinci üçüncü ve dördüncü sınıf çocuklarda da değerler eğitimi özellikle bu değerler eğitimi nedir çalışkanlık, saygınlık, dürüstlük, temizlik, adalet, alçak gönüllülük, sevgi, saygı bu konuların işlendiği değerlerimiz kitaplarında ise daha çok çocukların toplumsal davranış biçimlerinin ne şekilde olursa toplumda daha çok beğeni kazanabilir bunları amaçladık. Bunun yanı sıra macera kitapları yazdık, eğlence kitapları yazdık, bilim kitapları yazdık, tarih kitapları yazdık, icatlar kitabı yaptık, iz bırakanlar seti yaptık, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini gezen Adım Adım Öykülerle Türkiye setimizi yaptık tabi buradaki amaç çocukların bilgi kapasitesini arttırmak, hayal gücünü geliştirmek ve bu çocuklarda var olan yeteneğin ortaya çıkmasını sağlayan setler yaptık.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesini anlatan bir seriniz var çocuklar için. Bu kitap hakkında bilgi verir misiniz?

Alpsoy: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin en büyük kurucu değerlerinden bir tanesi oldu herkes için bugün, yarın ve daha ileriki zamanlarda asla unutulmayacaktır. Dünya tarihinde kabul görmüş bir insan Atatürk bizler için ve çocuklarımız için büyük bir değerdir.

Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk serisini yaparken çocuklar bundan ne alır çocuklar bundan ne öğrenir? Atatürk bu sette kendi hayatını kendi ağzından anlattı. 10 kitaplık bir seriden oluşuyor kitabın ilk 4 serisi tamamen Atatürk’ün çocukluğuna ait diğer kitaplarda ise eğitim öğretimden, asgari hayata geçişi, başarıları, savaşları, kazandırdıkları yenilikleri anlattık. Gayet de başarılı bir seri olduğu düşüncesindeyim. Öğretmen öğrenci veli tarafından da kabul görmüş bir seri oldu.

Atatürk ile ilgili yapılan çalışmaları her alanda desteklediğimizi söylemek istiyorum.