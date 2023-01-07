e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 adli sicil kaydı silindi

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ADALET Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başlattığı adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınmasıyla 320 bin 775 adli sicil kaydı silindi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması, yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos’ta başlatılan, bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapılan uygulama kapsamında, 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi. Uygulama çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru ise 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı da 320 bin 775 olarak açıklandı. Yasal şartlarının oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı, ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile kendiliğinden silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu. Böylelikle adli sicil arşiv kaydı silme sayısı, toplam 1 milyon 883 bin 961’e ulaştı. 2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı da 80 milyon 299 bin 169’a yükseldi.