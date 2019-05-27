Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Spor Gündemi ve HaberleriFenerbahçe Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Editör - 27 Mayıs 2019 0 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Fenerbahçe’den golcü atağı. Roma’nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul’a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul’a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak. EtiketlerDzeko SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikNumune tarihti, tarih oldu Editörhttps://sonsoz.com.tr Bu Haberler Kaçmaz! Türkiye tarihi araştırılacak Editör - 27 Mayıs 2019 Türkiye ilk kez, dünyanın en büyük tarihi veri bankalarından biri olan Vatikan Gizli Arşivleri’ndeki Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair belgelerin tespit edilip, kataloglanmasını kapsayan bir proje başlattı. Işık ve stres melatonin hormonunu azaltıyor 27 Mayıs 2019 Nişanlısı terk etti 1 yılda 44 kilo verdi 27 Mayıs 2019 Kanser aşısı için, Küba’dan heyet geliyor 27 Mayıs 2019 AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER Spor Gündemi ve Haberleri Bursa yerel basınından Bursaspor’a tepkiler Editör - 27 Mayıs 2019 Bursaspor’un küme düşmesi, Bursa yerel medyasında oldukça tepkiyle karşılandı. Gazeteler ilk sayfalarından haberi okuyucularına duyurdu. Devamını Oku Spor Gündemi ve Haberleri Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi Editör - 27 Mayıs 2019 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Devamını Oku Spor Gündemi ve Haberleri Malatya’da 17 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi coşkusu Editör - 27 Mayıs 2019 Spor Toto Süper Lig'i 5'inci olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Devamını Oku Beşiktaş Ricardo Quaresma’dan Şenol Güneş paylaşımı Editör - 27 Mayıs 2019 Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Devamını Oku