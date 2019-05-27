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27 Mayıs 2019
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Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.
Spor Gündemi ve HaberleriFenerbahçe

Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

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Fenerbahçe’den golcü atağı. Roma’nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul’a geliyor.

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul’a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

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