Düzköy’de kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı

Aleyna KESKİN/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) – TRABZON’un Düzköy ilçesinde kaçak silah tamirat ve tadilatının yapıldığı atölyeye düzenlenen baskında 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca ile çok sayıda silah parçası ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, Düzköy ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adres ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1 piyade tüfeği, 10 tabanca, çeşitli çaplarda 360 mühimmat, 75 tabanca kabzesi, suç geliri olarak değerlendirilen 16 bin TL para ve silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.A., ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alındı.

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