“Düzgün dişler, ağız sağlığı ve beslenme için çok önemli”

Diş hekimi ve ortodonti uzmanı Prof. Dr. Sabri İlhan Ramoğlu, düzgün olarak dizilmiş dişlerin hem ağız sağlığı hem de sağlıklı beslenme için büyük önem arz ettiğini söyledi. Ramoğlu, ağız sağlığı ile fiziksel sağlık arasında ilginç bir ilişki olduğunu belirterek, “Ağız sağlığı iyi ise vücudun sağlıklı kalma olasılığı artar.” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Sabri İlhan Ramoğlu, ortodonti alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Akademik, bilimsel ve klinik anlamda ortodonti alanında uzmanlaşan diş hekimi Ramoğlu, düzgün dizilmiş dişlerin önemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Düzgün sıralı dişlere sahip olan insanların kendilerini her zaman iyi hissettiğini ve her insanın düzgün dişlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan deneyimli diş hekimi, “Düzgün dişler, ağız sağlığı açısından son derece önemlidir. Çünkü dişler; konuşmadan gülmeye, beslenmeden estetiğe kadar birçok faktörde birincil rol oynuyor. Bu açıdan düzgün dişler, sadece kozmetik bir gereklilik değildir. Bununla birlikte düzgün dişleri ve güzel gülümsemesi olan insanların özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu ve sosyal hayatta daha çok önplandadırlar. Yanlış dizilmiş, ya da iyi kapanmayan dişler, ağız sağlığınıza zarar verebilir. Ayrıca, genel vücut sağlığı için de potansiyel olarak riskler taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.



“Düzgün dişler, sağlıklı ağız anlamına gelir”

Prof. Dr. Sabri İlhan Ramoğlu, düzgün dişlerin birçok açıdan faydaları olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı; “Güzel bir gülüş, dişlerin düzgün olması ile bağlantılıdır. Ayrıca, düzgün sıralanmış dişler, sağlıklı dişler ve iyi bir ağız sağlığı anlamına gelir. Sıralı olmayan dişleri temizlemek zordur. Küçük yiyecek parçacıkları yerlerinden kaymış dişlerin arasına sıkışabilir ve bunları diş ipi veya fırçalama gibi uygulamalarla temizlemek bazen mümkün olmayabilir.

Ayrıca, düzgün dişler daha iyi beslenmeye de yardımcı olur. Çünkü düz dişler ile yiyecekleri daha iyi çiğnemek mümkün olabilecektir. Böylece midenin üstüne düşen yük azaltılmış olup, sindirim sistemi korunacak ve öğünlerin vücuda faydaları da korunmuş olur.”

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“Çarpık dişler, diş etlerini de riske atar”

Diş ve ağız sağlığının, vücut sağlığı için de önemli bir kriter olduğuna vurgu yapan ortodonti uzmanı Ramoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı; “Ağız sağlığı ile fiziksel sağlık arasında çok ilginç bir ilişki vardır. Örneğin; baş ağrısı gibi bazı sorunlar, ağız sağlığının kötü olması ile bağlantılı olabilmektedir. Ağız sağlığı iyi ise, vücudun da sağlıklı kalma olasılığı artar. Çünkü düzgün dişlerle daha verimli beslenmek mümkün olabilir. Çarpık dişler, diş etlerini ve çevre kemik dokunun sağlığını da riske atar. Ağız sağlığının bozulması; diş etlerinde risk doğurur, diş eti kanaması veya çekilmesi ortaya çıkabilir ve bu süreç dişin kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca ağzı sağlığının idame ettirilememesi ve yetersiz ağız hijyeni diş çürüklerine de kapı aralayacaktır. Bunlar hep ağız sağlığının kötü olmasının semptomları ya da sonuçlarıdır.”



“Ortodontide doğru diş hekimi seçmek önemlidir”

Tecrübeli ortodonti uzmanı Prof. Dr. Ramoğlu, gelişen teknolojiye paralel olarak çarpık dişleri düzgünleştirme prosedürlerinin ve seçeneklerinin de arttığına dikkat çekerek, “Ortodontistler dişleri düzeltmek için diş telleri ve plaklar gibi çeşitli apareyler kullanır. Her metot her hasta için uygun olmayabilir. Diş telleri, geleneksel bir yöntemdir. Buna alternatif olarak görünmez hizalayıcılar vardır. Bu şeffaf plaklar, braketlerin görünmesinden endişe eden özellikle erişkin hastalar için ideal bir seçenektir. Ancak artan konfor talebi ile genç hastalarda da bu şeffaf plaklara rağbet artmıştır. Ciddi diş dizilimi sorunlarına çeneler arası ilişki problemleri de eklenince ortodontistin karmaşık bir tedavi planı geliştirmesi gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

Ramoğlu, dişleri düzeltmenin bazen yıllar alabildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı; “Bu yüzden ortodontide doğru bir hekimi seçmek çok önemlidir. Özellikle ortodonti alanında akademik ve klinik düzeyde yetkinlik aranmalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerden alınan ortodonti hizmeti ile, ağız sağlığı iyileştirilebilir ve özelleştirilmiş plan ile kişinin beklentilerine uygun diş dizilimi sağlanarak hastaya güzel bir gülüş ve yüz estetiği kazandırılabilir.”