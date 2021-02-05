Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hepimizin bildiği gerçekleri bir kez daha dile getirdi.Özdemir, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir’in kendi yağıyla kavrulabilir noktada olduğunu, daha düne kadar ekonomik anlamda çok rahat bir halde olan Gençlerbirliği’nin bile şu an sıkıntı içinde olduğunu dile getirdi.