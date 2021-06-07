Düzce’de TEM Otoyolu’nda 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’de, TEM Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Sinirci Köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İdris Turgut yönetimindeki 06 NN 051 plakalı cip aynı istikamette ilerleyen Görkem Yirmili yönetimindeki 34 AD 5016 plakalı otomobile çarptı. Bariyerlere çarparak yola savrulan otomobile ardından gelen Turhan Çalhan idaresindeki 34 DYK 219 plakalı cip çarptı. Kazada cip sürücülerinden İdris Turgut ve otomobilde bulunan Samet Yirmili yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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