Düzce’de takla atan otomobildeki sürücü ile annesi yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, aynı yöndeki araca yandan çarpıp, takla atan otomobilde sürücü Uğur Özdemir ve annesi Ayşe Özdemir yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Çerkez Taşköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Uğur Özdemir yönetimindeki 41 ET 564 plakalı otomobil, aynı yöndeki Arif Gelir’in kullandığı 81 ABA 108 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü Özdemir ile annesi Ayşe Özdemir yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile oğlu, tedaviye alındı. Diğer araçta bulunan kişiler ise kazanın şokuyla dakikalarca ağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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