Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polisler sokaklardaki vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibarıyla polis ekipleri tüm mahalle ve sokaklarda gezerek kısıtlama kararına uymayan vatandaşların kimliklerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olmayanları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri aynı zamanda açık olan lokanta, kafeterya gibi yerleri de kontrol etti. Kararlara uyuduğu görüldü

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