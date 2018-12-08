Ana Sayfa Video Haber Düzce’de riskli binalar incelenmeye başladı Düzce'de riskli binalar incelenmeye başladı Video Haber Düzce’de riskli binalar incelenmeye başladı YazarEditör -8 Aralık 2018 2 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2018_12/2018_12_08/2132059/duzce_de_riskli_binalar_incelenmeye_basladi.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Tek umutları pompe hastası kızlarını yaşatmak Video Haber İstanbul’da narkotik operasyonları: 14 gözaltı Video Haber KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı az bulutlu enter location -3.8 ° C -3 ° -5 ° 79 % 1kmh 40 % Cts 5 ° Paz 5 ° Pts 7 ° Sal 3 ° Çar 2 ° @sonsozgazete5.159 TakipçilerTakip Et
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