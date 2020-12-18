Düzce’de kamyonet kasasında kumar oynayanlara para cezası

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)- DÜZCE’de, kamyonetin kasasında kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası verildi. Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

Düzce’de polis, dün akşam Tokuşlar Mahallesi’nde park halindeki kamyonetin kasasında toplananlar olduğunu tespit etti. Ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığı belirlendi. Kamyonet kasası içerisindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira para cezası kesti. Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

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