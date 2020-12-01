Düzce’de hava kirliliği, en kötü seviyeye ulaştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce’de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de hava kirliliği oranı ‘sağlıksız’dan ‘kötü’ döndü. Buna göre, 24- 27 Kasım’da ‘hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım’da ‘sağlıksız’ boyuta ulaştı. 30 Kasım’da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-‘kötü’ seviyesine kadar çıktı. Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden “Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI