Düzce’de, ekim ve kasım aylarında 29 kişi mantardan zehirlendi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz (62) ile eşi Emine Yavuz ormandan topladıkları mantarı yemeleri sonucu yaşamını yitirirken, gelinlerinin ise tedavisi devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce’de ekim ve kasım aylarında 29 kişinin mantardan zehirlendiğini, zehirli mantarın önce karaciğer yetmezliğine ardından ise nakil olmazsa ölüme neden olduğunu söyledi.

Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz ormandan mantar topladı. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelinleri Tuğba Yavuz (32) mantarları yedi. Rahatsızlanan 3 kişi önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne buradan da İstanbul’a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yusuf Yavuz ve Emine Yavuz hayatlarını kaybederken, gelinleri Tuğba Yavuz’un ise karaciğer nakli için tedavisi devam ediyor.

Mantardan 2 kişinin ölmesi 1 kişinin ise tedavisinin devam etmesi üzerine açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, ekim ve kasım ayı içerisinde toplam 29 kişinin mantar zehirlenmesi şikayeti ile hastanelere başvurduğunu söyledi. Doğadaki mantarların zehirli olup olmadığını ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Geçen ay 23 mantar zehirlenmesi vakası olurken, bu ay ise 6 mantar zehirlenmesi vakası meydana geldi. Bu vakalardan ikisi yaşamını yitirdi. Bir hastamız ise ağır şekilde karaciğer yetmezliği geliştiği için nakil bekliyor. Doğada bulunan mantarların hangisinin zehirli hangisinin yenebilir olduğunu ayırmak çok zor. Birçok mantarın içerisinde birinin bile zehirli olması ve tüketilmesi herkesin zehirlenmesine neden olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kapalı mantarları tüketmemiz gerekiyor. Doğadaki ve bilmediğimiz mantarları tüketmememiz gerekiyor.”

Mantar zehirlenmelerinin karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirten Yılmaz, “İçindeki zehrin etkisi nedeniyle karaciğer yetmezliği oluyor. Karaciğer yetmezliği gelişince vefat gerçekleşmiş oluyor. Tek seçenek karaciğer nakli oluyor. Yağmur sezonu devam ediyor ve mantarlar çıkıyor. Vatandaşlarımızı uzak durmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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