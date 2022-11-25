Düzce’de depremin yaraları sarılıyor (5)

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HASARLI YAPILARIN YIKIMI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANILDI

Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ağır hasar gören ve yıkım kararı çıkarılan yapılar iş makineleri, öğle saatlerinde depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Sarıdere köyüne getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, ağır hasarlı yapıların yıkımına akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.

Depremde Sarıdere Köyü’ndeki iki katlı evi hasar gören ve başlayacak yıkım öncesinde evini boşaltan Mestan Keskin (72) “Allah’tan gelen bir şey eyvallah diyoruz. Zelzeleye uykuda yakalandık, dışarıya çıktık. Hemen ateş yakıp sabahladık. Evin üst bölümlerinde büyük hasar var ve şu an kullanılmayacak durumda. Bakanlarımız gelip baktılar, ‘Burada durulmaz. Sen canını sıkma amca, biz gerekeni yapacağız’ dediler. Biz şimdi evin camlarını söktük, eşyaları çıkardık bekliyoruz.”

‘HİÇ DURMADAN AĞLIYORUZ’

Hasar gören evini kendi imkanlarıyla yaptırdığını ve hasar gören haline çok üzüldüklerini ifade eden Keskin “Hiç durmadan ağlıyoruz, ben bu evi hiç yok yerden yevmiyelerle yaptım. Varlıkta değil, yoklukta yavaş yavaş yaptık. Şimdi zoruma gidiyor ama yapacak bir şey yok Allah’tan gelen bir şey. Şu anda eşimle beraber caminin lojmanında kalıyoruz” dedi. (DHA)

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