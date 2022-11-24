Düzce’de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (6)

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ENKAZ ALTINDA KALAN 20 BİN CİVCİV İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Merkez üstü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan depremde Dedeler Mahallesi’nde bulunan 50 bin kapasiteli 2 katlı tavuk kümesi çöktü. Kümes içerisinde bulunan 50 bin hayvandan 20 bini kurtarılırken, 5 bini enkaz altında sıkışarak öldü. Halen 20 bin hayvanın enkaz altında ve canlı olduğu tahmin ediliyor.

Kümes sahibi Ömer Aslan ve kümes çalışanları devlet desteğiyle enkaz kaldırma çalışması yaparak civcivleri kurtarmaya çalışıyor. Ömer Aslan, deprem nedeniyle çöken duvarın kenarında kalan bir pencerenin altında canlı civcivler olduğunu fark edince, camı kırarak hayvanları çıkardı. Enkaz altından çıkarılan civcivleri, severek sakinleştiren Aslan, “Çok mu korktunuz canlarım’ diye selendi.

Enkaz altında halen 20 bin canlı civciv olduğununu tahmin ettiklerini belirlen Ömer Aslan, devlet desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Aslan, “50 bin hayvanımız vardı. 20 binini hemen deprem sabahı plan yaptık. Sağ olsun başka bir kümesçi arkadaşımız destek oldu. Bir araba gönderdi, devletimiz de işçi yardımı yapıyor. Bir canın kurtulması kadar başka bir mutluluk yok. Para, pul bir yana. Hayvanın heyecanını, korkusunu görüyorsunuz. Çıktığında sevdiğinizde o bile rahatlıyor. Sonuç olarak can. Ölenlere üzüldüğümüz kadar, canlı hayvanlara seviniyoruz. Yaklaşık 20 bin hayvanın enkaz altında olduğunu düşünüyoruz. Yarın itibarıyla vinçlerle enkazı kaldırıp, hayvanlarımızı kurtaracağız. Allah devletimizden razı olsun. Hemen geldiler bizi sakin kafayla koordine ediyorlar. Hayvanların canlılarını bir yere, ölülerini bir yere topluyoruz. Ölen hayvanları gömeceğiz. Kontrollü bir şekilde çalışıyoruz.” dedi. (DHA)

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