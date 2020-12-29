Düzce’de, DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 Suriyeliye sınır dışı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriye uyruklu yakalandı. Şüpheliler, mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu M.Z.A., K.D.D., A.H.K. ve A.S.A.’nin DEAŞ içinde ‘savaşçı’ olarak yer aldıklarını, terör örgütünün ‘üst düzey yetkilileri’ ile görüşmeye devam ettiklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.Z.A., K.D.D. ve A.S.A. yakalandı. Gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi. A.H.K.’nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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