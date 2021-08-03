Düzce’de çerez fabrikasında yangın

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesindeki çerez fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrika, yangında hasar gördü.
Öğle saatlerinde, Üçköprü mevkisindeki çerez fabrikasının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce ve Kaynaşlı’dan itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Yangın söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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