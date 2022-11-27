Düzce’de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı (4)

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CEMAAT CAMİ YAPILANA KADAR ÇADIR CAMİDE İBADET YAPACAK

Düzce’de 23 Kasım 2022 saat 04.08’de meydana gelen 5,9’luk depremde 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde orta hasar alan ve güçlendirme yapılan Şıralık Mahallesindeki Merkez Camii, son depremde ağır hasar alarak acil yıkılacak binalar listesinde yer aldı. 23 Kasım depremi sonrası caminin ana taşıyıcıları zarar görürken, cami içerisinde de duvarlar çatladı. Ayrıca caminin mihrabı da yıkılarak devrildi. Bunun üzerine yapılan incelemede ağır hasarlı olan cami binası ibadete kapatılarak yıkım kararı alındı. Cami cemaati ise yeni cami yapılana kadar, yıkılacak olan caminin hemen yanındaki bahçeye kurulan çadır camide ibadetlerini yapacak.

​Şıralık Mahallesi Cami Dernek Başkanı Hidayet Uğur yaptığı açıklamada, “Depremde hasar gören camimizde AFAD ve İl Müftülüğü tarafından gönderilen heyetlerin yaptığı incelemede ağır hasarlı olduğu ve acil yıkılacak binalar arasında olduğunu öğrendik. Bunun üzerine geçici çadır kurarak ibadetlerimizi burada yapmaya karar verdik. İlerleyen zamanlarda devletimiz buraya yeni bir cami yapacak. Yeni cami yapılana kadar ibadetlerimizi çadır camide yapacağız” dedi.

Tezcan SOLMAZ/Murat KÜÇÜK, DÜZCE, (DHA)-

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