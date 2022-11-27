Düzce’de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı (2)

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BAKAN KURUM, YIKIM KARARI VERİLEN EVLERİN SAHİPLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de depremde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilen evlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünde yıkım kararı verilen evlerin sahipleriyle görüştü. Evlerin bahçelerine geçici olarak konulan konteynerleri de inceleyen Bakan Kurum, ev sahiplerine yeni evlerinin en kısa sürede yapılacağı sözünü verdi.

Bakan Murat Kurum, daha sonra depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesine geçti. Kurum, ilçe merkezindeki 3 katlı Aktürk Apartmanı’nın yıkım çalışmalarını izledi. Binada oturan aileler de yıkımı üzüntüyle seyretti.

Bakan Kurum, gün boyu yıkım kararı verilen evleri ziyaretlerini sürdürecek. (DHA)

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