Düzce’de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce’de ilk kaza saat 21.00 sıralarında Beyköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi yönüne giden Hüseyin Varlı yönetimindeki 81 AAJ 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve hasta taşıyan Kenan Alemdar yönetimindeki 81 FN 941 plakalı ambulansa çarptı. Kazada hasar gören ambulansta bulunan hastalar başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hafif ticari araçta bulunan Muhammet Hatipoğlu ile Muhammet Efe Altundal yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin V.’nin yapılan kontrolde 2,07 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Hafif ticari araç sürücüsü Varlı göz altına alınırken, kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutuldu.

AYNI SAATLERDE İKİNCİ KAZA

Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Selamettin Yavuz yönetimindeki 81 AJ 590 plakalı TIR, Sercan Çolak yönetimindeki 81 AAS 377 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sercan Çolak araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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