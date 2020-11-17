Düzce Valisi Atay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

1922 Kan ve Kül, Gökçe Doğan’ın yeni çıkan romanı. 1922 İzmir Yangını. Kan ve kül de bu yangına ilişkin.Gökçe Doğan aslında bir tarihçi. 10 yıl önce DTCF’de benim lisans ve yüksek lisans öğrencim oldu. Zorba olan soyadı, kıymetli öğrencilerimizden Semih Doğan ile evlendikten sonra Doğan’a dönüştü. Önce dershane ve tercüme bürolarında çalışan bu çalışkan iki tarihçi sonunda Bursa’da SAPİENS Yayınevi’ni kurdular ve kitap yayınlamaya başladılar.