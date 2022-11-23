Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre düzce merkezli Depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.





Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI’ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08’de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.