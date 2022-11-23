Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 93 yaralı (46)

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‘DEPREM SIRASINDA TIR TERS DÖNDÜ’

Depremin merkez üssü olan Düzce’nin Gölyaka ilçesinin Sarıdere köyünde ve Çilimli ilçesinde binalarda hasar meydana geldi. Sarıdere köyünde oturan TIR şoförü Baran Kıyak, “Gece 03.50’de TIR’ımdaki yükü boşaltmak için uyandım. Depreme seyir halindeyken yakalandım ve TIR o esnada yük doluydu. Deprem esnasındaki sarsıntı ile aracım ters istikamete doğru döndü. İlk başta uyuduğumu ve kaza yaptığımı düşündüm. Olayın etkisiyle ilk başta ne olduğunu anlayamadım sonra aracımdan indim. Sonrasında eşim arayıp deprem olduğunu söyledi. Olayın şokunu atlatamadım ve hemen eşimi ve çocuğumu almak için evime döndüm” dedi.

‘TEDİRGİNLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR’

Sarıdere köyünde 18 binada hasar tespit edildiğini söyleyen Kıyak, “Hasar gören yapılardan 7’si ağır hasarlı 2’si hakkında acil yıkım kararı alındı. Depremden sonra köyümüzde evi yıkılan, bir ihtiyacı olan var mı diye tespit etmek için köyü dolaştık, herhangi bir problemin olmadığını tespit ettik. Sabah saatlerinde AFAD ve jandarma ekipleri köyümüze geldi. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasarlı olan binalar tespit edildi. Şu anda yaşanılacak herhangi bir duruma karşı dışardayız, bekliyoruz, tedirginliğimiz devam ediyor. Köyümüzde bir can kaybı yok tek tesellimiz bu” diye konuştu.

‘DEPREM BEKLENMEDİK BİR FELAKET’

Sarıdere Köyü sakinlerinden Recep Akbaş, “Depremden dolayı mustarip olduk, sıkıntıya düştük ama şükürler olsun deprem beldemizde bir yıkıma neden olmadı. Bundan dolayı sevindik. 1999 depreminin köyümüze çok zararı olmuştu, o günleri unutamıyoruz. 1999 depreminde de ekipler köyümüze geldiler ancak bu sefer zaiyat olmamasına rağmen daha kalabalık bir ekiple geldiler ve ekili oldular. Depreme karşı duyarlı, her an hazırlıklı olmalıyız. Bir insanın ömrü nerede ne zaman son bulacağı bilinmediği gibi depreminde ne zaman olacağı belli değil” ifadelerini kullandı.

‘EV TEPEME YIKILACAK SANDIM’

Düzce’nin Çilimli ilçesindeki depremzedelerden Latif Yüksel ise “Depremin olduğu saatte uyuyordum. Deprem olduğu anki oluşan gürültüyle uyandık. Ev tepeme yıkılacak sandım, tüylerim diken diken oldu. Kızım yan odada feryat ediyordu onun yanına gittim. Onu sakinleştirmeye çalışırken duygulanıyor insan. Eşim ve çocuklarım ile telaş içinde evden çıktık. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin” dedi. (DHA)

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)-

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