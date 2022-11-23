Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 93 yaralı (45)

- Reklam -

VALİ ATAY: OKULLARI CUMA GÜNÜ DE TATİL YAPTIK

Düzce Valisi Cevdet Atay il genelinde eğitim öğretime 24 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verildiğini açıklamasının ardından 25 Kasım 2022 tarihinde de okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler okullarımı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi günü okullarımızda görüşmek üzere” şeklinde paylaşım yaptı.

Böylece 24-25 Kasım 2022 günleri Düzce’de il genelinde tüm okullarde eğitime ara verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -