Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 93 yaralı (43)

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DÜZCE’DE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay il genelinde eğitim öğretime 24 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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