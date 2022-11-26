Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (3)

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1999 DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAYNAŞLI, GÖLYAKA DEPREMİNDE HASAR ALMADI

Merkez üssü Kaynaşlı olan, 12 Kasım 1999’da saat 18.58’de meydana gelen, 7.2 büyüklüğündeki 30 saniyelik depremde 782 kişi yaşamını yitirirken, 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yeri de yıkıldı. 23 yıllık süreçte Kaynaşlı ilçesindeki yapı stokunun yüzde 70’i yenilendi. Bölgede 4 kat üstü binalara ruhsat verilmedi. İlçedeki binaların birçoğunun yıkılmasıyla yerine yeni deprem yönetmeliğine uygun binalar yapıldı. Kaynaşlı ilçesi, 23 Kasım’da meydana gelen, Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki 5.9’luk depremde ise hasar görmedi. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sonucu ağır hasarlı ya da orta hasarlı binaya rastlanılmadı. İlçedeki hiçbir bina için yıkım kararı verilmedi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “12 Kasım 1999 depreminde Kaynaşlı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı. Büyük bir felaketti. O depremden sonra binalar yenilendi. TOKİ ve devletimiz tarafından yeni konutlar yapılmıştı. Devletimiz Kaynaşlı’da 800 tane konut yapmıştı. Müteahhitler de yeni binalar yaptı ilçede. 400 civarı da bu şekilde konut yapıldı. Kaynaşlı’nın en büyük avantajı zaten 12 Kasım’daki depremin ardından binaların yenilenmesi oldu. Zaten o dönem hafif hasar alan binalar da güçlendirilmişti. Ayrıca vatandaşlar da kendilerince riskli gördüğü binaları yıkıp, yenilerini yaptı. Böylece Kaynaşlı’daki felaketin önüne geçilmiş oldu. Gölyaka’da yaşanan deprem, bizleri çok derinden üzdü. Kaynaşlı’da bu depremde kesinlikle herhangi bir yaralanma yok, ağır hasar yok, orta hasarlı ağır hasarlı bina yok. Az hasarlı binalar olabilir. Duvar çatlakları, ufak tefek çatlaklar olabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de ekipleriyle inceleme yapıyor. Vatandaşlar, ilgili yerlere müracaatlarını yapıyor. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Alınan tedbirlerin faydasını Kaynaşlı’da gördüklerini belirten Başkan Şahin, “İş yerlerinde mal hasarları var. Vatandaşın malı döküldü, kırıldı. Evlerde de aynı şekilde televizyon, buzdolabı gibi hasarlar var. Bunlarla ilgili de gerekli müracaatlar yapıldığı zaman gerekli yardımlar yapılacağı açıklandı. Yani sonuçta biz çok büyük deprem yaşamış bir ilçe olarak bu sıkıntıyı görmüş bir ilçe olarak tedbirleri almıştık. Biz belediye olarak 4 kat üstüne ruhsat vermiyoruz. En fazla 4 kat. Bununla ilgili çok hassasız. Gerekli denetimleri yapıyoruz. Vatandaşları bu konuda sık sık uyarıyoruz. Kendi yaptıkları binaları güçlü ve sağlam yapmalarını söylüyoruz. Çok katlı yapılmaması konusunda da tavsiye veriyoruz. Zaten şu anda genel itibarıyla 2-3 katlı binalar var. 4 kat çok fazla yok. Var ama fazla yok, şehirde 4 katlı bina. Bu da Kaynaşlı’da hasarın, yıkımın önüne geçmek anlamında çok önemli oldu. İnşallah bundan sonra böyle bir felaketle karşılaşmayız. Bu kadar şiddetli bir depreme karşın Kaynaşlı’da hasar olmaması, deprem yaşamış bir ilçe olarak alınan tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu bizlere göstermiş oldu” dedi. (DHA)

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