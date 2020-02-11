Suriye’de bir haftada 13 şehit verdik. İçimiz yanıyor.

Gazeteler, “Yeter artık, hadlerini bildirelim”, “Masa dağıldı, intikam vakti”, “O eller kırılacak”, “Sabır taşı çatladı”, “İdlib’e savaş yığınağı”, “Karşılık verildi, intikam alındı” gibi başlıklarla çıktı dün.

Yine dün siyaset adamları, “Misliyle cevap verdik”, “Esad savaş suçlusu”, “Rejim unsurları düşmandır”, “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak”, “Dosta güven düşmana korku vermeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalar yaptılar.

Sosyal medyada mesaj atan ve sokakta konuşan vatandaşlar da, benzer tepkiler ortaya koydular. Şam’a kadar gidilip Esad’ın alınıp getirilmesini söyleyenler bile vardı.

Gencecik insanların şehit verilmesi karşısında duyulan üzüntünün, yaşanan duygusallığın dışa vurumuydu bunların hepsi.

Ama, siyasetçisinden medyasına, sokaktaki vatandaştan sosyal medyada mesaj yazana kadar herkesin duyguyla değil akılla hareket etmesi gerekiyor.

Ülke olarak çıkarlarımızın gereği budur.

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Şunu unutmamalıyız:

Suriye rejiminin arkasında Rusya var.

Rusya’nın izni ve desteği olmadan Suriye rejimi askerleri bize saldıramazdı.

Bölgeyi uçuşa yasak bölge ilan edip bizim hava gücümüzü kullanmamızı engelleyen Rusya, bu kadarla da kalmadı, Suriye rejimine, askerlerimize saldırması için göz kırptı.

Bunu bilerek hareket etmeliyiz.

Karşımızda 9 yıldır süren iç savaşın yorgun Suriye askerleri değil, Rusya destekli insanlar var.

“İntikam” çığlıkları atmayı durdurmalı, gücümüzü sadece göç dalgalarının önlenmesi ve sınır güvenliğinin korunması için kullanmalıyız.

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Şu aşamada yapılacak bir diğer şey de, yine duygusallığı bir yana bırakarak Suriye rejimiyle ilişki kurmak olmalıdır.

Madem Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız, o halde artık devrilmesi beklenmeyen mevcut Suriye rejimiyle masaya oturulması gerekir.

Aksi tutumlar bizi yeni acılara, yeni üzüntülere sevk eder ne yazık ki…