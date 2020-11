Duygularını ağlayarak anlattı: Üç deprem yaşadım İzmir depremi gibisini görmedim

Gökçe ADAR- Eda Ebru Naneci / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de meydana gelen depremden sonra 5 yaşındaki kızıyla Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadırlarda yaşamaya başlayan Fatma Taş (36), Adana, Osmaniye depremlerini de yaşadığını ancak İzmir depreminden çok etkilendiğini ve korktuğunu gözyaşları içerisinde anlattı. Çadırlarda kalanlara yapılan yardımların kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Taş, ‘Ben böyle bir halk görmedim. Her şeyin bize lüksünü yaşatıyorlar’ dedi.

İzmir’de gerçekleşen 6,6 şiddetinde deprem sırasında evde 5 yaşındaki kızıyla birlikte olan 36 yaşındaki Fatma Taş, depremde evi hasar gördüğü için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Taş, Adana, Osmaniye depremlerini de yaşadığını ancak İzmir’de gerçekleşen depremin çok daha korkutucu olduğunu ve psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti. Taş, “5 yaşında kızım var. Onunla birlikte depreme yakalandık. Oturduğum koltuğun sallandığını hissettim. Geçer diye bekledim. Geçmedi. Kızımı yanıma çağırdım. Deprem şiddetlenince kızımla çalışma masasının altına girdim. 97 yılında, 12-13 yaşlarındayken, Adana’daki depremi yaşadım. Evimiz yıkıldı. Ardından Osmaniye’ye taşındık. Osmaniye’de olan depremde de Osmaniye’deydim. Onu da yaşadım. 2 yıldır da İzmir’de yaşıyorum. Ben böyle bir deprem görmedim. Çok ürkütücüydü. Herkes, evlerin yıkılacağını sandı. Herkes, ölümü hissetti. Çok korkutucuydu. Resmen kaçmaya bile cesaret edemedim” ifadelerini kullandı.

Kızılay, AFAD ve pek çok kuruluşun çadırlarda kalan depremzedelere çok iyi yardım ettiklerini ifade eden mağdur Taş, yaşadıklarını gözyaşı içinde anlattı. Taş, şöyle konuştu: “Benim burada kızımdan başka hiçbir yakınım yok. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Çamaşırınızı yıkayalım diyorlar. Sürekli yiyecek getiriyorlar. Ben böyle bir halk görmedim. İzmir’in halkı çok farklı. Adana’da da çok yardımlar oldu ama İzmir’in halkı çok farklı. Çocuklara, oyuncaklar, eğitimler veriyorlar. Normal hayatta yaşamadığımız her şeyin lüksünü yaşatıyorlar. Müthiş bir kucaklaşma var.”

‘BU PSİKOLOJİYİ NASIL ATLATACAĞIZ’

Depremde enkaz altında kalanlarla empati kurduğunu ve çok üzüldüğünü söyleyen Taş, “Beş yaşında kızım var. Aynı şeyi ben yaşasaydım diye düşünüyorum. Psikolojik olarak çok fenayım. 3 deprem yaşadım ama bu deprem inanılmazdı. Tarifi yok. Bu psikolojiyi nasıl atlatacağız bilmiyoruz ama çadırlarda atlatmamız için her şey yapılıyor” dedi.

