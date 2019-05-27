Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, (TESUD) ve Kabataşlılar Derneği’nin organize ettiği, ‘Yıllara yaşam eklemek’ temalı etkinlik sırasında, Beşiktaş’ın mabedi Vodafone Park’taki Beşiktaş müzesini gezdim. Samimi olarak ifade etmeliyim ki, etkilendim. Siyah Beyazlı camianın geçmişinden günümüze tarihi yansımaların arasında duygularım tavan yaptı.

Okurlarımızın pek çoğu bilir, yinelemekte sakınca da yok. Ben ne kalemini, ne düşüncelerini, ne de değer yargılarını çarpıtmak pahasına olmaksızın Fenerbahçeliyim. Bunu asla saklamadım. Hiçbir zaman bu özelliğimi yazıp çizdiklerime yansıtmadım. Hatta daha da ileriye giderek, Mesleğimin muhabirlik aşamasında (yaklaşık 25 yıl kadar önce), Günaydın ve Gözcü gazetelerindeyken Fenerbahçe taraftarının rahatsızlık vermesi nedeniyle iki kez telefon numaramı değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü taraftar, asla kendi takımının aleyhine yazılmasını kabul etmez. Her şart ve koşulda taraftar hep takımının lehine şeyler okumak ister. Bu nedenle, gelen baskılar bunalttı ve böyle davranmak gerekti.

Yukarıdakilerden de anlayabileceğiniz gibi Fenerbahçeliliğim, asla tarafsız ve objektif olma eğilimimin önüne geçmedi.

Beşiktaş’ın müzesini gezerken Siyah Beyazlı camianın unutulmazlarını hüzün ve saygıyla izledim. Adeta tarihin fısıltılarını kulaklarımda hissettim ve pek tabi ki çok duygulandım.

Buradan kulübün kurucularından başlayarak günümüze kadar, tarihi şan ve şerefle dolu bu camianın simgesi olmuş, Ahmet Şerafettin bey, Hakkı Yeten, (Baba Hakkı) Süleyman Seba ve tüm emeği geçenlerin önünde saygıyla eğiliyor ve izninizle kısaca bir başka konuya daha değinmek istiyorum.

Efendim, yine geçtiğimiz hafta ülkemizdeki geçmişi henüz çok yeni olan ragbi sporunda bir etkinliğe davetliydim. Türkiye’de Ragbi Lig (Rugby League) sporunu geliştirmek amacıyla kurulmuş Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA), İngiltere, İsveç, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden gelen konukları, İstanbul’da Ataşehir Radisson Blu Otel’de ağırladı.

Ayrıca, Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) Kongresi’ni de bu etkinlik sırasında İstanbul’da gerçekleştirdi.

Bu sporun ülkemizdeki gelişimi için çok yoğun çaba sarf eden TRLA Başkanı Gürol Yıldız, Türkiye Ragbi Lig’inin temellerini oluşturduklarını, Kadın Ragbi Lig Avrupa Şampiyonası ve Tekerlekli Sandalye Ragbi Lig Şampiyonası’nın da 2023 yılında Türkiye’de yapılması için aday adayı olduklarını söyledi. Organizasyonun öncesi ve sonrasındaki özverili tavrını gözlemlediğim Gürol hocanın heyecanı öylesine yoğundu ki, bu çaba ve coşkuyu gördükten sonra inanıyorum; Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi bu sporun hayli yaygın olduğu ülkelerdeki düzeye ulaşmamız o kadar zor olmayacak.

Kalın sağlıcakla…