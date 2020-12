Duvarlara yazılan Atatürk’e hakaret içerikli yazıya tepki

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir mahallede evlerin duvarlarına Atatürk’e hakaret içerikli yazılar yazılması, mahallelinin tepkisini çekti. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1291 Sokak’ta her hafta duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ‘Allah’tan uzaklaştıran’ manasında olan ‘tağut’ kelimesi kullanılarak Atatürk ile ilgili hakaret içerikli cümleler yazılması, mahallelinin tepkisine neden oldu. Sokaktaki bazı ev ve iş yerlerinin sağlı sollu duvarlarına, yönlendirme tabelalarına yazılan yazılar nedeniyle mahalle muhtarı Halil Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Ekipler, mahalle giriş ve çıkışlarında yaptıkları incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir kişinin bisikletle özellikle akşam saatlerinde gelerek elindeki boya kalemiyle duvarlara ‘Tağut Atatürk’ yazdığı tespit edildi. Siyah giyimli ve yüzünü de cerrahi maske ile kapatan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahallede oturan Seçil Kınacıoğlu, yazan kişiyi bir türlü tespit edemediklerini belirtti. Yazıların bir haftadır sıklıkla yazıldığını belirten Kınacıoğlu, “Bu mahallede yaşayan biri kesinlikle değil. Kamera kayıtlarını izledik. Bunu yapan hep aynı kişi. Bisikletle gelip yazarak gidiyor” dedi.

Bir başka mahalle sakini Sevim Torrakoğlu ise yazıyı görünce ‘Tağut’un ne olduğunu merak edip araştırdığında kötü bir anlam taşıdığını öğrendiğini söyledi. Yazıyı sildiklerini, ancak bu kişinin her defasında yeniden yazdığını belirten Torrakoğlu, “Bu kişi bir an önce yakalansın. Çocuklarımız var ve tedirginiz” diye konuştu.

Mahalle muhtarı Halil Ay ise şikayetler üzerine durumu polise bildirdiklerini ve bu yazıları silmeye çalıştıklarını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade eden Ay, “Mahalle sakinleri tedirgin oldu. Tepkiliyiz. Devlet büyüğüne böyle bir yazı yazılmaması lazım. Şahsı güvenlik kamerasında gördüm. Çok rahat bir şekilde yazarak gidiyor” dedi.

FOTOĞRAFLI