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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Seyhan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, asansör kapısının çevresindeki duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Pınar Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. 5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı. Çocuk beklerken asansör kapısının çevresindeki duvardan sökülen mermer, büyük bir gürültü ile düştü. Çocuk son anda mermerin altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi müteahhide dava açacaklarını belirtti. (DHA)

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