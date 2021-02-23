Duvara kömürle resim çizen Cudi’nin en büyük hayali ressam olmak (2)- Yeniden

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’e 5 yıl önce Suriye’den ailesi ile birlikte gelen Cudi Mustafa (12), kağıdı ve boyası olmadığı için yerden topladığı kömürle duvara resim çiziyor. Cudi’nin en büyük hayali ise ünlü bir ressam olmak.

Suriye’nin Halep kentinde yaşarken iç savaş nedeniyle 2016 yılında ailesi ile Mersin’e gelerek merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ne yerleşen Cudi Mustafa, çok sevdiği resim sanatını imkansızlıklar içerisinde sürdürmeye çalışıyor. Mithatpaşa Ortaokulu 6’ncı sınıfta eğitimine devam eden Cudi, resim yeteneği ile ilgi çekiyor.

KASAPTAN ALDIĞI KAĞITLARA RESİM ÇİZİYOR

En büyük hayali ünlü bir ressam olmak olan Cudi, imkansızlık içerisinde hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Mahallede bulunan kasaptan, kebapçıdan kağıt alarak resim çizen Cudi, boyaları bitince yerden topladığı kömürle evinin önündeki duvara çizmeye başladı. Resim yeteneğini herkese sergileyen Cudi, “Resim çizmeyi çok seviyorum. Ama ne kalemim var ne boyam. Ben de yerden topladığım kömürle duvara çiziyorum. En büyük hayalim ünlü bir ressam olmak. Destek bekliyorum” dedi.

‘DUVARA KÖMÜRLE RESİM ÇİZMESİ İÇİMİ ACITTI’

Cudi’ye destek verilmesini isteyen mahalleli Hasan Yeşilgöz, “Yoldan geçerken dikkatimi çekti. Biraz sohbet ettiğimizde kağıdı, boyası olmadığı için kömürle duvara resim çizdiğini söyledi. Buna çok üzüldüm. Bu kızımız çok yetenekli. Destek verilirse daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

Müslüm Duman da Cudi’ye destek verilmesini istedi.

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