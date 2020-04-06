Şimdi bir virüs karşısında eğilip büzülen, avlanmamak için evlerimizde saklanan bizleriz.
Kaçıncı gün, hafta olduğunu merak etmiyorum. Yemek, çay hazır sesini duyunca koğuşa dönüşen odamdan çıkıyor; yenilen yemek içilen çaylardan sonra ceza evi avlusunu andıran evin terasından voltalar atıyorum.
Yiyecek bir lokma ekmeğim var deyip şükrediyorum. Ekonomik darlığın getireceği huzursuzluktan kurtuluyorum.
Herkesin sırtı pek karnı tok mu?
Zor zamanlarda sıkıntıda olabilir diye aklımızdan geçen; eş, dost, arkadaşlar vardır mutlaka
Bir dönem birlite çalıştığım iş arkadaşlarımdan birini arıyorum. Kısa bir hal hatırdan sonra merakıma dair sorular sorup cevaplar almaya çalışıyorum.
Tekne çalışıyor mu?
Paket servisi sadece diyor.
Kimler var
Ben( paket serviscisi), aşçı, bulaşıkçı.
Diğerleri; tezgahtar, şef garson ve diğer garsonlar…
Yok diyor.
Çıkarılan yemek çeşitleride azalmış
Teknenin mutfak kısmı açık. Masa sandalyeler de oturan kimse yok
Paramız yok ki kenarda bu sıkıntı bitene kadar yiyelim diyede ekliyor. Mecbur.
Askeri ücretlinin kenarda parası olmaz. O kadar maaşla hangi birine yetecekte biriktirecek. Birde evi kira ise zor ki ne zor
Bu örnekle parçadan bütüne gidersek virüsten işsiz kalanların sayısı milyonlar.
Umuyoruz ki ‘ Biz bize yeteriz Türkiye’ dayanışmadan toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahiplerini bulur.
Kafamda düşünceler
Virüsten sonra üç elamanla böyle de devam eder sinyalleri veriyormudur bu tarz yerlerin işletmecileri yeni bir fikir bulmuş gibi
Sizlere de böyle düşünceler geliyor mu ? Acaba günlerdir.
Yanlızlığa alıştım. Baya da iç içe yaşıyor muşuz.
Bir lokanta masasında üç beş kişi burun buruna oturup yemek mi yenirmiş
Kuyruk sıralarında üst üste biner gibi beklemek
Gün içerisinde birden fazla insanla tokalaştıktan sonra yada elden ele geçen paralarla yıkamadığımız ellerimizle tükettiğimiz yiyecek, içecekler….
Dikkat etmediğimiz bir sürü şey sıralana bilir.
Bir ay öncesine kadar sosyal mesafe, hijyen, el temizliğine çokta dikkat eden bir hayatı yokmuş çoğumuzun desek yeridir.
insanlık olarak tarihe geçecek eşine rastlamadığımız bir virüs.
Uç noktalarda mıyım bilmiyorum. Sanki yaşamın yok olmasıyla karşı karşıyayız.
Yaşamı yok olma noktasına gelenler kimler
Bizimle birlikte varlık kategorisinde katili olduğumuz; bitki, böcek, ağaçlar, hayvanlar değil .
Şimdi bir virüs karşısında eğilip büzülen, avlanmamak için evlerimizde saklanan biz insanoğlu.
Üstelik bu ani değişim ve dengeleri alt üst eden; nükleer, kimyasal yada son teknolojik savaş silahları değil.
İnsanı hedef alırken doğa tahribatına neden olmayacak cinsten bir silah
Hem haberlerden izliyoruz, okuyoruz büyük şehirlerde hava kirliliğinde büyük oranda düşüş var.
Sokaklar yıkanıyor. Dezenfekte ediliyor.
Her yer mis gibi pırıl pırıl
Çiçekler koparılmıyor, börtü böcek ezilmiyor, ağaçlar kesilmiyor, hayvanlar avlan mıyor.
Sanırım tabiata karşı daha büyük bir saygı içerisinde yaşamayı öğreniyorum, öğreniyoruz, öğreniyorlar.
Merhaba Kainat diyececeğimiz günler için
Sağlığın için evde kal Türkiye