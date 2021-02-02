Düşün futbolun yakasından!

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hepimizin bildiği gerçekleri bir kez daha dile getirdi.Özdemir, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir’in kendi yağıyla kavrulabilir noktada olduğunu, daha düne kadar ekonomik anlamda çok rahat bir halde olan Gençlerbirliği’nin bile şu an sıkıntı içinde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, yayıncı kuruluşun sözleşmesinin bitmek üzere olduğunu, yeni anlaşma için dünyanın büyük yayın kuruluşlarını bu ihaleye davet ettiklerini, amaçlarının kulüplerin gelirlerini daha iyi bir noktaya getirmek olduğunun da altını çizdi.

Sayın başkan merhaba siz bu acı gerçekleri daha yeni mi anladınız. Yayıncı kuruluşun, yaşanan pandemi sürecini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını anladığınız halde o cesareti göstererek yumruğunuzu masaya zamanında vurmadınız.

Aslına bakılırsa, “Vurmadınız” değil de, “Vuramadınız” demek daha doğru olur.

Katarlı şirket ödemesi gereken paraları önce bir güzel öteledi. Sonra da yarısını EURO yarısını da TL şekline dönüştürdü.

Ben araştırmasını yaptım, pandemi süresince iade edilen decoder oranı, mevcut abonelerin sadece yüzde dokuzu. Yani o anlamda yaşanan büyük bir kayıp yok. Alınan reklamlarda da herhangi bir eksilme söz konusu değil. Normal zamanda yayınlanan reklam kuşaklarıyla pandemi sürecinde olanlar arasında hiç fark yok. Hatta insanlar ağırlıklı olarak evlerinde olduğu için, aksine bazı sektörlerin çok daha fazla reklama yöneldiğini de biliyoruz. Yayıncı kuruluşun bu süreçte kaybettiği tek kalem saha içi reklamlarından elde edilen gelir kaybı. Bu da yapılan tespitle gelirlerin yüzde 16 – 18’i civarında.

Toplamda uğranan zarar, elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 23 – 24’üne tekabül ediyor.

Peki onlar ne yaptı?

Bu süreçte vaat edilen bedelin yüzde otuzunun üzerine çizgi çekti. Ayrıca da dolar üzerinden anlaşılan bedelin büyük bir bölümü TL’ye çevrildi. Yani büyük bir kur avantajı sağlandı.

Şimdi çıkmış sayın Nihat Özdemir, kulüplerin toplam borcunun 14 milyar TL’yi aştığını vurgulayarak, “Bu rakamlar altından kalkılsın gibi değil” diyerek malumu bir kez daha ilan etti.

Çok samimi olarak ve de tamamen iyi niyetle söylüyorum; “Ağzınızdan çıkan her cümle sizi bir kez daha yerin dibine batırıyor”.

Lütfen yol yakınken düşün Türk futbolunun yakasından. Ne kendinizi, ne de Türk futbolunu daha fazla yıpratmayın. Bu vereceğiniz Türk futboluna en büyük hizmet olacaktır inanın.

Kalın sağlıcakla…