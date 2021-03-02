Düşük riskli Van’da 310 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı, ders zilini vali çaldı

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- KORONOVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Van’da yüz yüze eğitim başladı. İpekyolu ilçesindeki Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl açılış töreninin ilk ders zilini, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Blimez çaldı. Vali Bilmez, çocukların sürekli okula gitmesi ve iş yerlerinin açık olabilmesi için Vanlı vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da pandemi kurallarına uyumaları gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Van’da yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan İpekyolu ilçesindeki Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulu’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler tören katılıp İstiklal Marşı’nı okudu.Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okuyup, heyecanlarına ortak oldu.

Kent genelinde 310 bin öğrenci ders başı yaparken, bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime kademeli normalleşme ile başladı. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8’inci sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12’nci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak.

Ders zili çalan Vali Bilmez sınıflarda dersbaşı yapan öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti ve kitap okuyan öğrencileri dikkatle dinledi.

‘ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ BİRBİRLERİNİ ÇOK ÖZLEMİŞLER’

Van genelinde 310 bin öğrencinin kademeli normalleşme süreci ile birilkte haftada iki gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başladığını söyleyen Vali Bilmez, “Bugün itibariyle 1400’ün üzerindeki okulumuzda 310 bin öğrencimiz uzun bir aradan sonra tekrar okullarıyla buluştu ve eğitime başladılar. Belli sınıflar tam gün ama diğer sınıflar yüz yüze eğitim 2 gün olacak. 3 gün de uzaktan eğitim alacaklar. Bütün okullarımız eğitim-öğretime hazır durumda. 19 bin öğretmenimiz, öğrencileri bugün okullarında beklemekte. İlk kez çocuklarımız okullarını ciddi anlamda özlemeye başladılar. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlemişlerdi. Bugün onların buluşmasına tanık olduk. İnşallah mavi olan kentimizin rengini bundan sonra hep mavi tutacağız” dedi.

‘YASAKLARA UYALIM, VANIMIZIN MAVİ RENGİNİ DAİM KILALIM’

Vali Bilmez, çocukların sürekli okula gitmesi ve iş yerlerinin açık olabilmesi için Vanlı vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pandemi kullarına uymaları gerektiğini belirterek,” Maske, mesafe ve temizlik konusunad dikkatli olunması gerekir. Son dönemdeki olaylarınız büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden tekrar kaynaklandığını tespit ettik. Taziye konusunda lütfen yasaklara, kurallara uyalım. Vanımızın mavi rengini daim kılalım “diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra okullarına ve öğrenmenlerine kavuşan öğrenciler de, çok heyecanlı olduklarını, çok özledikleri öğretmenleri ile okullarına başladıklarını söyledi.

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