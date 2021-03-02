Düşük riskli Mardin’de ‘kontrollü normalleşme’ sevinci

Selim KAYA- Mehmet Halis İŞ/MARDİN, (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Mardin’de, kontrollü normalleşme sevinci yaşandı. Vali Mahmut Demirtaş, kurallara uyanlara teşekkürlerini iletirken, rehavete konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 9,24 oranla Türkiye’nin en az vaka görülen illeri arasında yer alan Mardin’de, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, sevinçle karşılandı. Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konaravirüs vaka sayısının azalmasından dolayı vatandaşa teşekkürlerini ileterek, rehavete kapılmamaları konusunda da uyarıda bulundu. Vali Demirtaş, “Kıymetli hemşerilerim; kontrollü normalleşme kapsamında özverileriniz sonucunca ilimiz düşük riskli kategoride bulunuyor. Rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede dikkat etmeye devam edelim. Mezopotamya’nın eşsiz güzelliğine karşı güzel sohbetler eşliğinde çaylarınızı yudumlamayı özlediniz. Kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranlarda mesafe ve hijyen kurallarına aynı şekilde uymaya devam etmenizi rica ediyorum. Unutulmamalıdır ki kontrollü normalleşme salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Salgın artış eğiliminin tekrar yükselmesi kazanımları kaybettirebilir” dedi.

İŞLETMECİLER MEMNUN

Kentte faaliyet gösteren kafe, pastane ve lokantalarda uzun aranın ardından kapılar, müşterilere açıldı. Mardin’in mavi kategoride yer almasından memnun kaldıklarını anlatan işletmeciler, kurallara uyacaklarını söyledi. Kafe işletmecisi Orhan Tandoğan (44), kontrollü normalleşme kararından memnun olduklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki günlerde daha da iyi olur. Hijyen kurallarına uyarak üretimimizi yapıp müşterilerimize hizmet edeceğiz” dedi.

‘KAFEDE KAHVALTI YAPMAYI ÖZLEMİŞTİM’

Uzun zamandır kafede kahvaltı yapmayı özlediğini belirten Ömer Akdemir (26) ise “Tam yerinde bir karar oldu. Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması bizi memnun etti. Kafede kahvaltı yapmayı özlemiştim” diye konuştu.

Midyat ilçesinde lokanta işletmecisi Mehmet Emin Uçar da müşterilerine hizmet etmek için hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, “Yaklaşık 4 aydır kapalıydık. Sadece paket servisi yapabiliyorduk. Bu karardan dolayı çok memnunuz. Biz de personelimiz de her şeye hazırız” dedi.

FOTOĞRAFLI