Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandıran 3 kişi tutuklandı

Soner AYDIN/ MERSİN (DHA)- MERSİN’de düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan E.S., Ö.S., ve Z.T.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte kuyumculara düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin dolandırdığı kuyumculardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler E.S., Ö.S. ve Z.T.K.’yi tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan ekipler dolandırıcılık olaylarından elde edilen 125 bin 500 TL nakit para ele geçirdi.

Dolandırıcıların kurdukları atölyelerde düşük ayarlı altın basıp, yüksek ayarlıymış gibi kent genelindeki kuyumculara sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, 13 adet düşük ayarlı bilezik sattığı Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde de bu yöntemle kuyumcuları dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ekipler, operasyonda ele geçirilen para ve boş altın kutularıyla ‘oh oh’ yazdı.

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