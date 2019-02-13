CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, şehit askerlerimizden birinin uçuştan önce eşini arayarak helikopterin arızalı olduğunu söylediğini belirtti.

Hamzaçebi’nin bu açıklaması İstanbul Çekmeköy’de dün düşen ve 4 askerimizin şehit olduğu UH-1 tipi helikopterle ilgili çarpıcı açıklaması 2 buçuk ay önce de aynı tip bir helikopterin yine Çekmeköy’de yerleşim alanına düştüğünü ve 5 askerimiz şehit olduğunu akıllara getirdi.

Hamzaçebi’nin “arıza” açıklaması kamuoyunda, “Düşen helikopterlerde kripto FETÖ’cülerin parmağı mı var? Kripto FETÖ’cüler helikopterlerimize sabotaj mı yapıyorlar” şeklinde iddialara ve şüpheye neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şehitlerimizin ailelerini hastanede ziyaret ettim. Gözyaşları içindeki bir kadınımız helikopterde bulunan eşinin uçuştan önce kendisine telefon ederek helikopterin arızalı olduğunu söyledi. Havuz medyası bu bilgileri veremez. Televizyonlar, gazeteciler gelip gerçeği araştırmak yerine yetkililerin standart açıklamalarını verip, varsayımlar üzerine uzmanları (!) konuşturup gerçeği karartıyorlar. Yazıklar olsun.”