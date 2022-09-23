Düşen helikopterde Rus uzmanlar da inceleme yapacak (2)

- Reklam -

CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

Denizli’nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov’un cenazeleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı’ndaki işlemlerin ardından, konsolosluğun anlaştığı özel bir cenaze şirketinin görevlisi tarafından alındı. Şirkete ait morgda bekletileceği belirtilen cenazelerin, konsolosluk işlemlerinin bitmesinin ardından 26 Eylül’de uçakla Rusya’ya gönderileceği ifade edildi.(DHA)

​Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)-

FOTOĞRAFLI

- Reklam -