Duruşmaya, kazada ölen oğlunun madalyasıyla geldi

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK’ta, şerit ihlali yaparak çarptığı otomobilde bulunan Eymen Burak Altındağ’ın (10) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz’ın (43) tahliye talebi reddedildi. Kazadan yaralı kurtulan anne İlkay Altındağ, duruşmaya ölen oğlunun madalyasıyla gelerek gözyaşı döktü.

Zonguldak- Ankara yolunun 8’inci kilometresinde 7 Haziran’da meydana gelen kazada Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, Cihan Altındağ’ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Altındağ ile otomobildeki eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18), Eymen Burak Altındağ ve hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Yaralılardan Eymen Burak Altındağ, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hanife Yılmaz, şerit ihlali yaparak kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yılmaz hakkında ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Hanife Yılmaz, ölen Eymen Altındağ’ın annesi İlkay ve babası Cihan Altındağ ile taraf avukatları katıldı.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada ifade veren Hanife Yılmaz, 9 yıldır eşinden ayrı yaşadığını ve çocuklarına kendisinin baktığını belirterek, “Çocuklarımın velayeti bende ve bakacak kimse yok. İş yerim mühürlendi. Evimi satarak karşı tarafın maddi manevi zararını karşılamak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Hanife Yılmaz’ın tahliye talebi ile avukatının kaza yerinde keşif talebini kabul etmeyerek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OĞLUNUN MADALYASINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Duruşmaya oğlunun okuldaki bir etkinlikte kazandığı madalyasıyla gelen anne İlkay Altındağ, duruşma çıkışında gözyaşı döktü. Oğlunun madalyasını öpen acılı anne, kazada sorumlu olan Hanife Yılmaz’ın cezasını çekmesini istediğini söyledi. Kazada aldığı yaralar nedeniyle koltuk değnekleriyle duruşmaya gelen baba Cihan Altındağ ise kazada ölen oğlunun acısının halen taze olduğunu söyleyerek, “Duruşma ertelendi. Mart ayında inşallah sonuç açıklanacak. Umudumuz mart ayında gereken cezayı almasıdır” dedi.

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