Dursun Özbek: Verdiğimiz mücadele sadece şampiyon olmak için değil

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“Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil”

“5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var”

“Yeniden tesisleşme olayı en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor”

“Florya’nın tapusunu 1-2 hafta içinde alacağız”

“Doğruları söylemeye devam edeceğiz”

İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Verdiğimiz mücadele sadece Galatasaray’ın şampiyon olması için değil. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalışıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 yendik. Olayı saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün PFDK’nın beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Başarılar oldukça da dört bir yandan topyekün saldırılar oluşuyor. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim” dedi.

Nef Stadyumu’nda gerçekleşen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp gelirleriyle ilgili, “Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar, göğüs reklamı, stat isim hakkı gelirleri; göğüs sponsorluk gelirleri, geçtiğimiz senelerden geliyor ve yapılan TL anlaşmaları çerçevesinde de rakamlar enflasyona yenik düştü. Biz bunları yenileyebilirdik. Geldiğimiz günden beri ve hala süren çalışmalar çerçevesinde maalesef istediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeyi yapamadık. İlk fırsatta stat isim hakkı ve forma reklamını arttırmak için faaliyetlerimizi hiç eksiltmiyoruz. Bir önceki sezon gösterdiğiniz performansı, ilgili firmaya gittiğiniz zaman anlatmanız gerekiyor. İnsanlar da bir önceki performansınıza bakarak kararları veriyorlar. Burada da düşüşümüz var. Hasılatlarımızı etkileyen konulardan bir tanesi loca ve VIP satışları; bu seneki başarımızdan ayrı olarak, geçen seneki durum değerlendirildiğinden istediğimiz seviyeyi tutturamadık. Gelirlerimizi etkileyen husus oldu” diye konuştu.

“GALATASARAY BAŞKANLIĞI AĞLAMA YERİ DEĞİL”

Başkan Özbek, “Son 5 aydır muazzam bir mücadele veriyoruz” diyerek, 5 aydır uğraştıkları şeylerin başında gün aşırı anlaşmalardan kurtulmak olduğunu belirterek, “Saha kenarındaki LED ekranlar gün aşırı anlaşma ile yapılmış. Maksadım kimseyi şikayet etmek değil, faaliyetlerimizin nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Gün aşırılık derdimizden kurtulduk ama 5 ayımızı aldı. Çok büyük katkı verecek projelerle, yakında bu müjdeleri vereceğiz. Saha kenarında LED ekran reklamı, senede 70-80 milyon TL’yi bulacak ortalama. Uzun bir süre görüşme sonrası iptalini yaptık. Token gelirleri, ekonominin, piyasanın getirdiği şartlar nedeniyle o da yok. Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil. Bu kulübü layık olduğu şekilde yönetmeniz gerekiyor. Galatasaray Sportif A.Ş. aynı kadro ile mücadele etme durumunda dahi, 50 milyon Euro eksiğiniz var” ifadelerini kullandı.

“5-6 FUTBOLCUMUZA HATIRI SAYILIR TRANSFER TALEPLERİ VAR”

Futbolculara gelen tekliflerin arttığını söyleyen Dursun Özbek, “Ben ve arkadaşlarım bunu hiç hissettirmeden, gündeme getirmeden, başarı odaklı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hedefimizi hiç değiştirmedik. Fakat Galatasaray, yüklendiği misyonlar çerçevesinde hiçbir zaman böyle olamaz. Galatasaray’ın sportif manada eksiklerini gözetmeden çalışıyoruz. Mağazacılıkta satışlarımız iyi, iyi bir takım kurduk. Gelirlerimiz de artmış vaziyette. Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü sayesinde futbolda değerimiz giderek artıyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var” dedi.

“YENİDEN TESİSLEŞME OLAYI EN ÖNEMLİ FAALİYETLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR”

Galatasaray altyapısı ve tesisleşme hakkında da konuşan Özbek, “Esas faaliyetlerimizden para kazanamıyoruz. Esas faaliyet futbol; ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu konu üzerine eğildiler. Özellikle altyapı ile ilgili büyük çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta son derece doyurucu şekilde yeni scout ekibi, Erden Timur tarafından detaylı anlatılacak. Önümüzdeki hafta sizi bilgilendireceğiz. Tesisleriniz olması lazım. Gidin bakın, Florya’daki tesislerimiz ne vaziyette. Yeniden tesisleşme olayı en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Gayrimenkul projelerimizi geliştirdik. GS Leo Residence’ın yüzde 70’i lansman günü satılmıştı. Yüzde 30’unu da önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde tablolarımız çok farklılaşacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Torunlarımıza daha iyi bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir sportif başarılara taşıyacak gücümüz var” ifadelerini kullandı.

“FLORYA’NIN TAPUSUNU 1-2 HAFTA İÇİNDE ALACAĞIZ”

Projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Mecidiyeköy projesi; gereken finansman desteği verecek en önemli proje. Mali tablomuzu, herkesi memnun edecek Florya projesi. Bu proje aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Florya’nın tapusunu 1-2 hafta içinde alacağız. Galatasaray’ın sportif faaliyetlerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz desteği sürdürmenizi istiyorum. Projelerimizi peşi sıra sürdürüyoruz. Kemerburgaz Tesis projemiz; esas para kazanmanın faaliyetleri çerçevesinde akademi var. Bugünkü tesislerimiz yeterli değil. Kemerburgaz, altyapıya hizmet verecek ve A takıma hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde bir temel atma töreni ile oradaki faaliyetlerimiz hız kazanacaktır. Kemerburgaz projesi olmazsa olmazımızdır.”

“DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili de açıklama yapan Özbek, “Verdiğimiz mücadele sadece Galatasaray’ın şampiyon olması için değil. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalışıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 yendik. Olayı saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün PFDK’nın beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz birlik oldukça başarılarımız artıyor. Başarılar oldukça da dört bir yandan topyekün saldırılar oluşuyor. Tüm bu saldırılara karşı camiamız olarak dimdik durduğunuz için sizlere ve camiamıza teşekkür ediyorum. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Bu desteğin büyüklüğü için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklarımıza, gurur duyacağımız Galatasaray bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Oluşturduğumuz sevgi ortamı için gurur duyacağız” dedi.

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(FOTOĞRAFLI)