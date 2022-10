Dursun Özbek: Görevimiz, Galatasaray markasını daha yukarıya taşımak

- Reklam -

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) – Galatasaray Kulübü’nün kuruluşunun 117’nci yılı kutlamaları yapılan çeşitli organizasyonlarla kutlandı. İlk olarak Feriköy Mezarlığı’nda sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in kabri ziyaret edildi. Ardından ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın da kabrine ziyarette bulunuldu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, “117’nci kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen Bey’in kabrini ziyaret ediyoruz. O’nun mekanının cennet olması için dualarımızı ona gönderiyoruz. Çok büyük bir markayı kurdu ve emanet etti. Dolayısıyla bizim görevimiz bu markayı daha da yukarıya taşımak. Bunu yapabilmek için ben, yönetimim ve tüm arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise “Ali Sami Yen, Galatasaray’ın en büyüğü. Galatasaray’ı kurmuş ve bugünlere getirmiş. Galatasaray’ı bugünlerden daha yüksek seviyeye bu sistem getirecek. Başkanımız Galatasaray’ı seven, onunla uyuyan bir başkan. Galatasaray’a büyük hizmetlere başladı ve bu devam edecek. Galatasaray eski yerini, şampiyonluk yerini almış olacak.” ifadelerini kullandı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi’ne geçildi. Lisede öğrencilerle birlikte geleneksel Galatasaray pilavı etkinliğinin ardından 50 yılını doldurmuş Divan Kurulu Üyelerine berat ve madalya takdimi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

ÖZBEK: GENÇLERİMİZİN GALATASARAY’A OLAN BÜYÜK SEVGİSİNİ GÖRDÜKÇE BİZİ ÇOK DAHA İYİ GÜNLERİN BEKLEDİĞİNE İNANIYORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, lisede yaptığı açıklamada, “Bugün Galatasaray Spor Kulübü’nün 117’nci yaşını kutlamak için yeniden bir aradayız. Bir asırdan daha uzun süredir Galatasaraylılar kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediğiTürk olmayan takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Gururluyuz; çünkü tarihte önüne ne zorluk çıkarsa çıksın buradan bir başarı hikayesi yaratan camianın fertleriyiz. Mücadele ettiğimiz her branşta Galatasaray demek inanmak, rekabet etmek ve başarmak demektir. Mutluyuz. Çünkü; Galatasaray sevgisi o kadar büyük bir sevgi ki sadece bizimle değil. Bizden sonraki nesillerle çocuklarımızla, torunlarımızla daha da büyüyor. Galatasarayımızın bayrağını her yerde, en güçlü şekilde dalgalandırmak bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak en önemli görevimiz. Ben, gençlerimizin Galatasaray’a olan büyük sevgisini gördükçe bizi çok daha iyi günlerin beklediğine inanıyorum. Biz Galatasaraylılar, 117’nci yaşımızı kutlarken bir başka büyük kutlamanın da arifesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetimizin 100’üncü yılını çok yakında kutlayacağız. Bu arada cumhuriyetin kuruluş yolunda cepheden cepheye koşan, Çanakkale’de, Kafkaslar’da şehit verdiğimiz abilerimizi burada anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Galatasaray, şanlı tarihiyle, ‘fikri ve vicdanı hür’ duruşuyla eşi benzeri olmayan başarılarıyla cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü, cumhuriyetin yüzü olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu amaçla 22 Ekim tarihinde Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz, derneklerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla Anıtkabir’e, Atamızın huzuruna çıkarak ona verdiğimiz sözleri huzurunda bir kez daha tekrar edeceğiz. Bu ziyaretimize Galatasaray’ı seven herkesi davet ediyorum. Sözlerimi tamamlarken tüm camiamıza birlik, başarı ve sevgi dolu günler diliyorum” dedi.

Başkan Özbek’in konuşmasının ardından hazirunda bulunan en kıdemli üye olan 2573 sicil numaralı Ahmet Özer Atayolu, 117’nci yıl plaketini yaş kütüğüne çaktı. Başkan Dursun Özbek ile Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 50 yılını doldurmuş olan Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyelerine, berat ve madalyalarını takdim etti.

